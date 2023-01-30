Serdar Ortaç evini satıyor. İstediği para dudak uçuklattı

Sağlık sorunları yüzünden uzun zamandır zor günler geçiren ünlü popçu Serdar Ortaç, hayalini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Kumar ve nafaka borçlarıyla uzun süre gündeme gelen Serdar Ortaç, İstinye'deki evini iddialara göre satışa çıkardı.

İSTEDİĞİ PARA DUDAK UÇUKLATTI

750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için harekete geçen Serdar Ortaç, 2. Sayfa'nın haberine göre, 82 milyon TL istiyor.

Şarkıcı, takipçilerine sosyal medyadan aradığı evi şöyle anlattı:

"Avrupa Yakası'ndan taşınıyorum. Beykoz, Kavacık, Kanlıca'da denize sıfır bir yalı olabilir. Karşı tarafta satılık, kiralık varsa haber verin"

Şarkıcı 2016 yılında evini 15 milyona almıştı