Serdar Ortaç'ın ne kadar yaşlandığı ortaya çıktı .Evinde eski kliplerini dinleyip zaman geçiiyor

Editör :Osmancan EROK
Türk pop müziğinin sevilen sesi Serdar Ortaç, neredeyse hemen her gün gündemde.
Sosyal medya hesabından sürekli paylaşımlar yapan sanatçının ruh halinin pekte iyi olmadığı sevenleri tarafından üzülerek gözlemleniyor.
Yıllarca bir türlü bırakamadığı kumar illeti yüzünden sıkıntılı zamanlar geçiren Ortaç bu yüzden eşi Chloe Loughnan' dan ayrılmıştı.
Servetinin büyük bir bölümünü kumarda kaybeden sanatçı, sosyal medyadan yaptığı karamsar paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
Ortaç son yaptığı paylaşımla bir nevi artık yaşlandığını ima etmeye başladı.
Sahne çalışmaları dışında evinden çıkmayan sanatçı Son dakika magazinler hesabının yayınladığı ve seneler önce çekilen ve milyonlarca defa izlenen kliplerini takipçileriyle paylaştı