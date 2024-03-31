UEFA'dan olaylı maç hakkında tarihi karar. Tazminat ödenecek

Kaynak: NTV Spor
UEFA'dan olaylı maç hakkında tarihi karar. Tazminat ödenecek
2022 Şampiyonlar Ligi Finali'nde yaşanan olaylara dair UEFA kararını verdi.

Futbolun Avrupa’daki patronu UEFA, 2022 yılında Real Madrid-Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan olaylarla ilgili flaş bir karar aldı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

Yapılan inceleme sonrasında Liverpool taraftarları aklanmış ve bilet paraları iade edilmişti. Yaralandıklarına dair iddialarda bulunan taraftarlarla da anlaşmaya varıldığı duyuran UEFA tazminat ödeyeceklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

25 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali öncesi, Fransız polisiyle İngiliz taraftarlar arasında gerilim yaşanmıştı. Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu, Cumartesi gecesi taraftarların geç gelmesi nedeniyle 30 dakikadan fazla ertelenmişti. Güvenlik ekipleri biletsiz kalabalığı halletme baskısı altında ezilirken, binlerce taraftar kuyruklarda mahsur kalmıştı. Sahte biletler nedeniyle metal kapılar sıkıştı ve çok sayıda taraftar güvenlik kordonlarını aşarak polisin biber gazı atmasına neden olmuştu. özgün yapar mısın

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