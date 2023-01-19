Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı! ''Çok korkuyorum''

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya flaş bir itirafta bulundu.

Şahmaran dizisindeki partneri Burak Deniz ile 'İbrahim Selim ile Quiz Night' programına katılan oyuncunun açıklamaları gündem oldu.

"TELEVİZYONA İŞ YAPMAYALI 8 SENE OLDU"

Son olarak Çağatay Ulusoy ile Medcezir dizisinde rol alan oyuncu, "Ben televizyona iş yapmayalı sekiz sene oldu. Dokuza yürüyorum. Uzun zaman sonra geri dönüyorum" dedi.

"HER ŞEYİ UNUTMUŞUM GİBİ"

Sarıkaya, İbrahim Selim'in, "Peki nasıl hissediyorsun?" sorusuna, "Çok korkuyorum. İnanılmaz korkuyorum. Her şeyi unutmuşum gibi... 'Bana niye güveniyorsunuz, beni buraya niye çağırdınız' gibi sorularım olmuyor değil. Korkuyorum birazcık ama olacak inşallah" yanıtını verdi.

