Hayranlarını Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ heyecanı sardı. 'Aile 'dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Aile dizisinden aylardır beklenen ilk fragman geldi.

SAHNELER DİKKAT ÇEKTİ

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı 'Aile' dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fragmanda Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un sahneleri dikkat çekerken dizinin yayın tarihi ise netleşmedi.

KADRODA USTA İSİMLER VAR

Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'a Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.