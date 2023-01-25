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Hayranlarını Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ heyecanı sardı. 'Aile 'dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı Aile dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:12
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'Aile 'dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Hayranlarını Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ heyecanı sardı.

Hayranlarını Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ heyecanı sardı. 'Aile 'dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Aile dizisinden aylardır beklenen ilk fragman geldi. 

SAHNELER DİKKAT ÇEKTİ

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı  'Aile' dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fragmanda Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un sahneleri dikkat çekerken dizinin yayın tarihi ise netleşmedi.

KADRODA USTA İSİMLER VAR

Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'a Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve  Nur Sürer eşlik ediyor.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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Filiz Güneş
25.01.2023 11:16
Üstelik Biz bir gram hayranı değiliz Hele hele diğer iğrenç oyuncuların hiç. CANIM ÜLKEM, TOPRAKLARIM, AMA SENİ ÇOK SEVİYORUZ. ASİL'İM, TÜRKİYE'M . TÜRK'ÜM.☆  
 
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