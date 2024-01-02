Sergen Yalçın imzayı attı, takımla ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bugün resmi sözleşmeye imza atan teknik direktör Sergen Yalçın, yeni takımının ilk antrenmanını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Yalçın, futbolcularla bire bir tanışarak antrenmana başladı. Antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı kaleci Helton Leite, takımla birlikte çalışmaya başladı.

Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın da devam ettirecek.