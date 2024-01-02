Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması. Feyyaz Uçar son noktayı koydu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması. Feyyaz Uçar son noktayı koydu
Giovanni Van Bronckhorst'un Beşiktaş'ın başına geçeceği iddiaları üzerine konuşan Feyyaz Uçar henüz bir teknik adamla anlaşamadıklarını söyledi.

Beşiktaş’ta Futboldan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar Giovanni Van Bronckhorst ile anlaştıklarına dair çıkan dedikodulara son noktayı koydu.

65941e76fe772f21f975691d.webp

"HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAMADIK"
NTV’ye konuşan Feyyaz Uçar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Henüz teknik direktör konusunda anlaşma sağlamadık. Başkanımız bugün 2-3 aday ile görüştü. Fakat henüz anlaşma sağladığımız bir teknik direktör yok." dedi.

87f665cde5b540d590fae50c50ef6ddf.jpg

14 AYDIR KULÜP ÇALIŞTIRMIYOR
14 aydır herhangi bir takımın başında bulunmayan Hollandalı teknik adam en son 2022 yılında Glasgow Rangers’ın başında bulunmuştu.

İlgili Haberler
Manisa FK'ye Süper Lig'den transfer
Manisa FK'ye Süper Lig'den transfer
Giovanni van Bronckhorst'un Muslera'ya attığı müthiş gol gündem oldu
Fenerbahçeli Miha Zajc'a Süper Lig'den iki talip birden
Enes Ünal 223 gün sonra sahalara geri döndü
Enes Ünal 223 gün sonra sahalara geri döndü
Galatasaray kupaya çeyrek finalde veda etti. 2024 kabus gibi başladı
Fatih Akyel Süper Kupa’nın oynanması gereken stadı açıkladı. Kulüpleri bekleyen tehlikeyi Yeniçağ’a anlattı
Sergen Yalçın imzayı attı, takımla ilk antrenmanına çıktı
Sergen Yalçın imzayı attı, takımla ilk antrenmanına çıktı
Son Haberler
Netanyahu'nun tabutuna son çiviyi yüksek yargı mı çaktı. 'Diktatörlük yasasına' mahkeme dur dedi Dünya
Netanyahu'nun tabutuna son çiviyi yüksek yargı mı çaktı. 'Diktatörlük yasasına' mahkeme dur dedi
Manisa FK'ye Süper Lig'den transfer Spor
Manisa FK'ye Süper Lig'den transfer
Kavga ettiği kişiyi otomobille ezdi Gündem
Kavga ettiği kişiyi otomobille ezdi
Iğdır'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil adeta hurdaya döndü. 3 yaralı Gündem
Iğdır'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil adeta hurdaya döndü. 3 yaralı
Sokak röportajında "Şeriat gelsin" diyene cevap vatandaştan "Cumhuriyet'e meydan okuyana biz de meydan okuruz" Video
Sokak röportajında "Şeriat gelsin" diyene cevap vatandaştan "Cumhuriyet'e meydan okuyana biz de meydan okuruz"
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Ankara'da yakalandı Gündem
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Ankara'da yakalandı