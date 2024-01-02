Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması. Feyyaz Uçar son noktayı koydu

Beşiktaş’ta Futboldan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar Giovanni Van Bronckhorst ile anlaştıklarına dair çıkan dedikodulara son noktayı koydu.

"HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAMADIK"

NTV’ye konuşan Feyyaz Uçar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Henüz teknik direktör konusunda anlaşma sağlamadık. Başkanımız bugün 2-3 aday ile görüştü. Fakat henüz anlaşma sağladığımız bir teknik direktör yok." dedi.

14 AYDIR KULÜP ÇALIŞTIRMIYOR

14 aydır herhangi bir takımın başında bulunmayan Hollandalı teknik adam en son 2022 yılında Glasgow Rangers’ın başında bulunmuştu.