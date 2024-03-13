Sergen Yalçın şaştı kaldı

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Sergen Yalçın şaştı kaldı
Antalyaspor Taknik Direktörü Sergen Yalçın FIFA'dan gelen haberle şok oldu.

FIFA, Antalyaspor'un üç transfer dönemi boyunca süren cezasını süresiz hale getirdi.

Antalyaspor, ihtilaflı oyunculara olan borçlarını kapatana dek transfer yapamayacak ve bu yasağın süresi, kulübün tüm borçlarını ödemesine kadar devam edecek.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, transfer yasağı hakkında geçen ay yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı, geçmişten gelen ve çözümlenen birkaç dava nedeniyle uygulandı. Ödenecek miktar çok büyük değil, yaklaşık 200 bin Euro civarında ve bu ödeme yapıldığında ceza kalkacak. Kısa sürede gerekli ödemeler yapılacak ve transfer yasağı kaldırılacak. Bu, önemsiz bir ayrıntı. Beklenen Luiz Adriano davası da yakında sonuçlanacak ve ona göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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