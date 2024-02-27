Sergen Yalçın itiraf etti. İsrailli Jehezkel'i göndermeleri için kimin aradığını açıkladı

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Sergen Yalçın itiraf etti. İsrailli Jehezkel'i göndermeleri için kimin aradığını açıkladı
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken Jehezkel açıklaması yaptı.

Trabzonspor maçında attığı gol sonrası kolundaki bandajı kameralara gösteren Antalyasporlu Jehezkel, "7 Ekim'in 100. günü" yazısıyla İsrail bayrağını işaret etmişti.

Tepki çeken bu sevincin ardından kadro dışı bırakılan, hakkında soruşturma başlatılıp ifadesi alınan İsrailli futbolcu sınır dışı edilmişti.

PFDK'nın 8 maç ceza verdiği Jehezkel konusunda kafalarda soru işareti bırakan açıklamayı Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaptı.

Yalçın; İsrailli futbolcuyu göndermeleri için siyasetten arandıklarını itiraf etti.

Yalçın, "Ülkemizin hassas noktalarına dokunan bir olay. Hoş karşılanacak bir olay değil. Olaydan sonra oyuncuyu göndermemizle ilgili siyasetten de aradılar. Antalyaspor olarak ülkemizin hassas noktalarına dokunduğu için en iyi oyuncumuzu gönderdik. Transferi de açıp yerine hiçbir oyuncu alamadık. Madem böyle oluyor bize yukarıdan yardım etmeleri lazımdı. 'Size yardım edelim de bir oyuncu alın. Takımınız eksik kaldı' deselerdi daha güzel olurdu. Sonuçta sağ kenar oyuncumuz yok. O bölüm bizi sıkıntıya sokuyor" dedi.

Jehezkel, Antalyaspor'u alacaklarının ödenmesi için FIFA’ya şikayet etti. Kırmızı-Beyazlılar'ın, sözleşmesinin devam etmesi gerekçesiyle antrenmana çıkması için davet gönderdiği İsrailli futbolcu, avukatları Roi Rosen ve Tal Segev aracılığıyla FIFA’ya başvururken, Antalyaspor’dan tazminat olarak 1 milyon 260 bin Euro talep etti.

Antalyaspor; Jehezkel gittikten sonra 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İsrailli futbolcu Kırmızı-Beyazlı formyla 19 maça çıktı, 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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