Sergen Yalçın'ın Sumudica'yı nasıl mat ettiğini açıkladı

Süper Lig'de artık son 10 kritik haftaya girdik.

Zirvede Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı var.

Alt sıralarda ise adeta bir can pazarı yaşanıyor.

Küme düşme tehlikesini en yakından hisseden takımlardan biri de Gaziantep FK.

Takımına oynattığı futboldan çok açıklamalarıyla gündemde olan Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep bir darbe de Antalya'dan yedi.

Son 11 maçta sadece 1 galibiyetleri var. O da Süper Lig'de uzatmaları oynayan İstanbulspor'a karşı.

Antalyaspor önünde de ligde kalma adına alınabilecek bir galibiyet adına hiçbir varlık gösteremediler.

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Güney ekibi, maçın her anında Sumudica'nın Gaziantep'i önünde fersah fersah öndeydi.

Zaten ilk 15 dakikalık bölümde karşılaşmanın nasıl geçeceğine dair sinyaller gelmişti.

Oyun baskılı bir başlangıç yapan Antalyaspor peş peşe pozisyonlar buldu.

Dakikalar 13'ü gösterdiğinde Kırmızı-Beyazlılar bir atakta 3 net fırsat harcadı. Önce Nita mükemmel bir kurtarış yaptı, ardından Mbakata kaleye gitmekte olan topu çizgiden çıkardı. Son olarak kaleci Nita yine gole izin vermedi.

Ataklarına devam eden Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u aradığı golü 40. dakikada buldu. Sağ kanattan ortalanan topa altıpas içinden düzgün bir kafa vuruşu yapan Larsson ev sahibini öne geçirdi.

55. dakikada ilginç bir an yaşandı. Gaziantepsporlu Maxim ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem devam kararı verdi. Ardından VAR tarafından inceleme tavsiyesi geldi. Poziyonda penaltıyı tespit eden Direnç Tonusluoğlu daha öncesinde Markovic'in rakibine faul yaptığını belirledi. Bu nedenle maç Antalyaspor'un serbest vuruşuyla devam etti.

Son anlarda skoru koruma adına geriye çekilen Antalyaspor, can havliyle saldıran Gaziantep FK'nın baskısıyla karşılaştı.

Kırmızı Beyazlılar biraz daha dikkatli olsa topluca hücum eden Gaziantep karşısında rahatlıkla skoru artırabilirdi.

Son anları sıkıntılı geçse de Antalyapor tek golle kazandı, puanını 38'e yükseltti, Avrupa için umutlandı.

28 puanda kalan Gaziantep FK'nın işi her geçen hafta zorlaşıyor. Sumudica'nın artık takıma bir fayda getirmediği çok açık.