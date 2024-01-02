Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna olay cevap. İmza töreninde açıkladı

Uzun süre Beşiktaş'ın başına geçeceği konuşulan, ancak teklif almadığını söyleyerek Antalyaspor'la anlaşan Sergen Yalçın, imza töreninde konuştu.

Ekip olarak uzun zamandan beri çalışmadıklarını belirten Yalçın, "Antalya'ya kısmetmiş" dedi.

Heyecanlı olduğunu, başarılı olacaklarına inandığını belirten Yalçın, "Kendimizi kadro, ekip ve hedefler olarak birbirini tamamlayan bir ikili gibi gördük" ifadesini kullandı.

Transferle ilgili kararını daha sonra vereceğini söyleyen Yalçın, "Önce bir idmana çıkalım. Sonra bakarız. Bu kadroyla çok iyi yerlere gelebiliriz" yorumunu yaptı.

Yalçın, kontratında "Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde serbest kalır" diye bir madde olup olmadığı sorusuna da "Ben hiçbir yerde sözleşmeme böyle bir madde koydurmadım. Öyle bir şey yok. Antalyaspor'a inanarak geldik. Kontratım mayıs ayına kadar" cevabını verdi.