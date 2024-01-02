Rafael Nadal'ın dönüşü muhteşem oldu

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Rafael Nadal'ın dönüşü muhteşem oldu
Dünya eski 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal sakatlığını atlatıp 349 gün sonra kortlara döndü.

Teniste eski 1 numara Rafael Nadal, uzun bir aradan sonra Uluslararası Brisbane Turnuvası’nda sahneye çıktı ve ilk turda Dominic Thiem’i iki sette geçti.

Nadal, 22 grand slam zaferiyle tarihe geçen efsanevi bir isim. Ancak son bir yıldır kalça sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamıyordu. Avustralya’da düzenlenen ATP 250 seviyesindeki turnuvaya davetli olarak katılan Nadal, ilk maçında 2020 ABD Açık şampiyonu Thiem ile karşı karşıya geldi.

37 yaşındaki İspanyol, dünya sıralamasında 98. olan rakibini 7-5 ve 6-1’lik skorlarla mağlup etmeyi başardı. Maç 89 dakika sürdü. Nadal, turnuvanın ikinci turunda Aslan Karatsev veya Jason Kubler ile oynayacak.

Nadal, 2023 yılında Avustralya Açık’ta ikinci turda elenmişti. Bu maçtan sonra kalça sakatlığı nüksetmişti. Nadal, 2024 yılının tenis kariyerinin son yılı olabileceğini söylemişti. Dünya sıralamasında 672. basamakta yer alıyor.

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