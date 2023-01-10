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Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:00
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Servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 15 yaralı

Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Antalya-Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde 20 Y 4132 plakalı servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ve Fatma Öztürk'ün (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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