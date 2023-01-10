Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya-Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde 20 Y 4132 plakalı servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ve Fatma Öztürk'ün (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.