Aslıhan Gürbüz'den şoke eden cevap. Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'yla ilgili gelen yorumlara sessiz kalmadı!

Yahşi Cazibe dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Bir süredir İstanbul’dan uzak yaşayan Aslıhan Gürbüz meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşıyor. Zaman zaman aşk pozlarını da paylaşan Aslıhan Gürbüz son paylaşımına gelen yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

"NEDEN İSMAİL?" SORUSU

Gürbüz "Neden İsmail?" diyen bir takipçisine "Senle mi olaydım yaylagülcüm" diyerek şoke etti.

Oyuncu bir başka takipçisine ise "Mahallenin kocakarısı geldi, hayırdır ablacım benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun" yanıtını verdi.