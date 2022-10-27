Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'ndan aşk pozu

Uzun süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği Alaçatı'da ortaya çıkmıştı.
Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten aşk paylaşımları geldi. Tatile çıkan ikili en özel anlarını takipçileriyle paylaştı.
İsmail Hacıoğlu fotoğrafını kalp emojisiyle yayınlarken, Aslıhan Gürbüz ise aynı kareyi 'yol arkadaşım' notuyla paylaştı.
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