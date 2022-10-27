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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'ndan aşk pozu

'Yahşi Cazibe' dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Aslıhan Gürbüz ile meslektaşı İsmail Hacıoğlu’nun aşkları tam gaz devam ediyor. Ünlü çiftten aşk dolu bir paylaşım daha geldi. 

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:48
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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'ndan aşk dolu poz geldi! "Yol arkadaşım"

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'ndan aşk pozu
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Uzun süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği Alaçatı'da ortaya çıkmıştı. 

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten aşk paylaşımları geldi. Tatile çıkan ikili en özel anlarını takipçileriyle paylaştı.

İsmail Hacıoğlu fotoğrafını kalp emojisiyle yayınlarken, Aslıhan Gürbüz ise aynı kareyi 'yol arkadaşım' notuyla paylaştı.
 

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