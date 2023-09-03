Şevval Sam enerji kaynağını açıkladı

Sahnelerin başarılı ismi Şevval Sam geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sam, "Oyunculuk ve müzik, benim için birbirinin alternatifi gibi. Biri bitince diğerinde üretmeye devam ediyorum. Bu yüzden bu konuda şanslıyım. Ama tek bir gerçek var, hiç durmuyorum! Hayatım çok renkli geçiyor. Bu kadar farklı ve renkli işler yapınca enerjimi de buradan sağlamış oluyorum. Aksi halde hayat gerçekten çok yorucu olurdu." dedi.

"GENÇLERE CESUR OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

"Her projede farklı karakterlere hayat veriyorsunuz ve bu konuda çok başarılısınız. Bu konuda, genç oyunculara ne önerirsiniz?" sorusuna Sam, "Sürekli keşfetmeyi ve yeni deneyimler edinmeyi seviyorum. Gençlere de bu konuda cesur olmalarını tavsiye ediyorum. Hem müzikte hem de oyunculukta, her farklı projenin beni mesleki alanda zenginleştirdiğini düşünüyorum. Öte yandan hayat tabii ki sadece işten ibaret değil. İç yolculuğum da benim için çok önemli. Kendimi keşfetme sürecimde oyunculuk ve müzik, bana hep rehber oldu" diyerek yanıtladı.

Tarık Ediz imzalı elbisesiyle göz kamaştıran Şevval Sam, farklı tarzlardan oluşan zengin repertuvarıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnenin ilerleyen saatlerinde eğlenceyi doruğa çıkaran Sam, kadın misafirlerini sahneye davet edip dans etti.

Nil Burak konseri dostlarıyla izledi. Burak, Şevval Sam’a, “48 yıllık meslek hayatımda bu işten anlayan biri olarak, seyrettiğim sanatçılar arasında en iyisi sensin, tebrik ediyorum” dedi.