Şevval Sam’a Lübnan’dan ödül

Şevval Sam, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

Şevval Sam’a Lübnan’dan ödül

Şevval Sam, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

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Şimdiye kadar rol aldığı başarılı yapımların yanı sıra, 6 sezon yayınlanan Yasak Elma dizisiyle adından sıkça söz ettiren Şevval Sam başarısını Beyrut’ta ödülle taçlandırdı.

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Törende yabancı basının sorularını yanıtlayan Sevval Sam hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Ödül törenine Tarık Ediz tasarımı bir kıyafetle ve Tiffany&Co takılarıyla katılan Sam, göz kamaştırdı.

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