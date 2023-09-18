Şevval Sam’a Lübnan’dan ödül

Şevval Sam, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.