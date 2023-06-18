Şevval Sam sevgilisi hakkında açıklama yaptı

Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde Can Topçuoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları kabul etmişti. Toğçuoğlu ile birlikteliği süren Sam, mutlu olduğunu söyledi

Şevval Sam sevgilisi hakkında açıklama yaptı

Sevilen rock şarkılarını farklı bir tarzla yorumladığı "Rock2ı Severiz" çalışmasını yayınlayan Şevval Sam, SHOW TV’de Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

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Yeni çalışmasıyla "ters köşe" yaptığını söyleyen Şevval Sam, "Farklı ve deneyime açık bir albüm oldu. 'Şimdi de rock mı yaptı?' diyecekler ama dinleyince farkı anlayacaklar" dedi.

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İlk adı olan 'Türkdeniz'in hikâyesini anlatan Şevval Sam, "Babam 'Türk' olsun istemiş ismimde, annem de 'Deniz.' Şevval ayında doğduğum için adım 'Şevval' olmuş. Recep, Şaban, Ramazan gibi Şevval de erkek ismi olabilir. Çocukken de kimse anlamıyordu ismimi. Ama büyüdükçe Şevval isminde küçük kız çocuklarını gördüğümde mutlu olmaya başladım" dedi.

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YÜZÜNÜ GÜLDÜREN AŞKI İTİRAF ETTİ

Bir süredir reklamcı Can Topçuoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki söylentileri kabul eden Şevval Sam, birlikteliği hakkında detay vermese de mutlu olduğunu söyledi.

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