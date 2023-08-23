Şeyma Subaşı iş ilanı verdi. "Yardıma ihtiyacım var galiba"

Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında hayatını birleştiren Şeyma Subaşı, bir video yayınlayarak iş ilanı verdi.

Şeyma Subaşı iş ilanı verdi. "Yardıma ihtiyacım var galiba"

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.

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Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya’yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu. Subaşı, ultra lüks yolculuğunda çektiği fotoğrafları 2.9 milyon takipçisi Instagram hesabından, "Balayı" notuyla paylaşmıştı.

Evlendiğinden beri sosyal medya paylaşımlarına eskisi kadar ağırlık vermeyen 33 yaşındaki Şeyma Subaşı, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir video ile gündeme geldi.

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İş ilanı veren ünlü isim, kendisi gibi enerjiye sahip biriyle çalışmak istediğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi:

Selam herkese. Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak, ama paylaşmak istiyorum. Sanırım sosyal medyamı organize edecek, ayarlayacak, işlerimi, gönderilerimi, her şeyi ayarlayacak birilerine ihtiyacım var. Bu bir menajer olabilir; bana uygun, doğalında, tadında...

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"KİM AMA?"

"Benim hiç olmadı böyle yardım eden birileri, olmaya çalıştı ama olamadı falan. Ben burada çok fazla yokum zaten, olmayacağım da. Ama sonuçta burası benim vatanım, evim, çok seviyorum. O yüzden bilmiyorum, bir yardıma ihtiyacım var galiba. Kim ama?"

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