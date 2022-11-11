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TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başından beri tartışılan iki konuda Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:13
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Sezon başından beri tartışılan iki konuda TFF Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine uyarı yaptı yasak getirdi

TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
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Futbol Federasyonu, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi.

Akşam'ın haberine göre TFF, yedek kulübesinde yer alan televizyonların kaldırılmasını da kulüplerden istedi. Ayrıca yazıda müsabakaların 1. ve 2. devrelerinin zamanında başlaması için kulüplerin sezon başında açıklanan zaman çizelgelerine riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.

İHRAÇ GÜNDEMDE
Televizyon yasağı konusunda Futbol Oyun Kuralları'nın "Diğer Ekipler maddesinde" ise şu ifadeler yer alıyor: "Oyuncu sağlığı veya güvenliği veya taktiksel/ antrenörlük sebepleriyle direkt olarak bağlantılı olduğu sürece takım görevlileri tarafından elektronik iletişim aracının kullanımına izin verilir fakat sadece küçük, mobil, elle tutulur ekipmanlar (mikrofon, kulaklık, kulak mikrofonu, mobil telefon/ akıllı telefon, akıllı saat, tablet, laptop) kullanılabilir. İzin verilmeyen bir ekipman kullanan veya elektronik iletişim ekipmanı kullanımı sonucu uygunsuz davranan takım görevlileri ihraç edilecektir."

15 YERİNE 21 DAKİKA

Bu sezon müsabakaların zamanında başlamaması ve devre aralarının 15 dakikalık süreyi aşması eleştirilere neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma saat 20.00 yerine 20.03'te başladı. 103 dakika oynanan müsabaka bittiğinde saatler 22.07'i gösteriyordu. Devre arası 15 dakika yerine tam 21 dakika sürdü. İlk yarıya 5 dakika, ikinci devreye ise 8 dakika uzatma verildi. Bu tür örnekler Süper Lig maçlarının genelinde yaşanıyor. Bu konuda hakemler, MHK tarafından da uyarıldı.

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