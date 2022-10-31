PFDK Başkanı'nın Fenerbahçeli olduğu ortaya çıktı. Beşiktaşlı ve Galatasaraylı taraftarlar çıldırdı

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi birçok ceza verilirken PFDK başkanlık görevini yürüten Mehmet Sağlam'ın hangi takımlı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a ceza yağdıran PFDK Başkanı Mehmet Sağlam'ın Fenerbahçeli olduğu öğrenildi.

Mehmet Sağlam'ın geçtiğimiz yıllarda soyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

İŞTE SKANDAL PAYLAŞIM:

Galatasaraylı taraftarlar, yaşanan ifşa sonrasında büyük tepki gösterdi.

PFDK'DA HANGİ İSMLER VAR?

Mehmet Sağlam’ın başkanlığını yaptığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyeleri de şu şekilde oluşuyor:

Mehmet Aksu, Prof.Dr.Yusuf Yaşar, Doç.Dr.Selman Dursun, Dr.Nihal Ural, Abdurrahim Taş ve Ömer Faruk Erol asil üye olurken, Mehmet Onursal Cin, İlyas Çelik, Hüseyin Alpay Köse, Hacı Orhan, Muhammed Akın ve Mustafa Doğan da yedek üye olarak belirlendiler.