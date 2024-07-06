SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Emekliye ek zam kulisi

Türkiye'deki emeklilerin beklediği zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son verilerle netlik kazandı. Haziran ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 25.73 oranında bir artış yapılacakken, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 19.31 olarak belirlendi. Hükümet cephesinden ek refah payı verilmeyeceği yönünde işaretler gelmiş olsa da, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 24.73'lük artışın ardından 'sıfır zam' endişesi yaşanıyor.

Bu gelişmeler ışığında, kulislerdeki hareketlilik arttı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete'nin ifadesine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor ve Ete, refah payı ile ilgili olarak da bir oran öngörüsünde bulundu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu:

6 aylık enflasyon: Yüzde 24.73

6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24.73

6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8.46

6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19.31

İŞTE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI (TEMMUZ 2024)

Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL

Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL

SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL

SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL

"YÜZDE 5 REFAH PAYI GELEBİLİR"

Sözcü TV yayınına katılan Ete, "Önümüzdeki birkaç gün içinde açıklama yapılabilir. Cumhurbaşkanı'nın eğer bununla ilgili baskılar artar, gündemde tutulursa emekliler için yüzde 24.73'lük zamda düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Çünkü SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 24.73 enflasyon farkı ocak 2024'teki alım gücü bile değil. 'Oran yüzde 24.73 çıktı bizde yüzde de 5 refah payı veriyoruz' diyebilirler. Yuvarlayacaklar yukarı doğru.

"AYLIK BAĞLANMA ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMELİ"

Ete, aylık bağlama oranlarında bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtti. Ete, "Emekli sosyal yardım niteliğinde bir aylıkla yaşıyor. 8 bin TL, 9 bin TL kök aylık gibi bir ucube sistemi 2019'da Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatının içine yerleştirdiler. Bu kabul edilebilir bir rakam değil" yorumunu yaptı.