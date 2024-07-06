Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar yakalandı! Türk bayrağını öpüp özür dilediler

Geçtiğimiz 30 Haziran gecesi Kayseri'de meydana gelen ve kısa sürede Türkiye'nin diğer şehirlerine yayılan olaylar zinciri, Suriyeli mültecilerin ev ve iş yerlerine yönelik saldırılarla başlattı. Bu gelişmelerin ardından, Suriye'nin kuzey bölgelerinde Türkiye'ye karşı protestolar düzenlendiği bildirildi.

Türk bayraklarının yakılması, Türk plakalı araçlara zarar verilmesi ve Türk askeri personeline karşı girişilen eylemler, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet teşkilatları, bu olaylarla ilgili soruşturmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, El Bab'da Türk bayrağına yönelik provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 2007 doğumlu bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sonrasında ifade veren şahıs, işlediği suçu kabul ederek, kendisine bu eylemi yapması için talimat veren akrabasının ismini de açıkladı. Söz konusu akrabanın yakalanması için ilgili birimlerce operasyonlar başlatıldı. Tutuklu şahıs, yaptığı eylemden dolayı pişman olduğunu ve Türk halkından özür dilediğini belirtti.

"TÜRK ORDUSU BİZİM HEP YANIMIZDA OLDU"

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarda yer alan iki şüpheli de verdikleri ifadede, Türkiye'den ve Türk halkından özür diledi.

Yakalanan şüpheli, ifadesinde, "Ben ve kardeşim Kayseri'de yaşanan olaylardan dolayı etkilenerek bu yanlışı yaptık, maksadımız Türk halkını kötülemek değildi. Bizim Türk halkı ile hem dini hem de ırki bağlarımız var. Türk halkı milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum." dedi. Şüpheliler, Suriye Geçici Hükümeti dahil birçok kurumun kendileriyle iletişime geçerek hatalı olduklarını belirttiklerini anlattı.

"TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Bölgede Türk bayrağını indirdiği tespit edilen bir şüpheli daha yakalandı. Şüpheli Ahmed Nana ifadesinde, bazı kesimlerin provokasyonu ile sosyal medya mecralarının baskısından etkilenerek yanlış yaptıklarını belirtti. Kendisine yakışmayacak şekilde Türk bayrağına saldırdığını belirten Nana, ifadesinde şunları kaydetti:

"Onu dalgalandığı yerden indirdim. Bu bayrak Türkiye devleti ile Türk halkının ve Türkiye ile özgür Suriye halkının ortak düşmanlara karşı verdiği mücadelede şehit düşenlerin kefeni haline gelmiş bir semboldür. Sorumsuzca sergilediğim bu davranıştan ötürü tüm kalbimle özür diliyorum. Ayrıca bu bayrağı dik tutan ve yere düşürmeyen ecdadımdan da özür diliyorum. İslam kardeşliği ve aramızdaki ortak tarih adına bu davranışımı affetmenizi diliyorum." Bu fitneye düştüğü için Türk halkından özür dileyen Nana, Türk bayrağını öptü.