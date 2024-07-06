Kimlik numarasını bilenler bu detayı anında öğreniyor!

Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları, memur ve emekli vatandaşların maaşlarında yapılacak olan altı aylık enflasyon zammını ortaya koydu. İlgili verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %24,73, memur ve memur emeklileri ise %19,31 oranında maaş artışı elde edecekler.

Ancak, temel gıda maddelerine yapılan zamlar, yaklaşık dört milyon emeklinin bu artıştan yeterince faydalanamamasına yol açtı. Ayrıca, on iki milyon civarında emekli vatandaşın açlık sınırı altında bir hayat sürdürmeye devam etmesi bekleniyor.

E- DEVLETTEN NASIL HESAPLANIR?

Emeklilerin merakla beklediği zamlı maaşlar, Temmuz ayında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesi 9 olan vatandaşlar için 17 Temmuz'da ödenecek ve diğerleri tahsis numaralarının son rakamlarına göre sırasıyla hesaplara aktarılacak.

Bu ayki zamlı maaş miktarını öğrenmek isteyen emekliler, e-devlet üzerinden kısa sürede bu bilgiye ulaşabilirler. İlk adım olarak, e-devlet şifresinin bilinmesi gerekmekte. Daha sonra turkiye.gov.tr adresinden e-devlet ana sayfasına giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra, arama kısmına "4A Emekli Ödeme Bilgileri" yazılmalıdır.

Arama sonuçlarından "4A Ödeme Bilgileri" seçeneğine tıklanarak, ek ödeme miktarının 26 ile çarpılması sonucunda, bu ay alınacak zamlı maaş miktarı hesaplanabilecek. Bu işlemlerle emekliler, Temmuz ayında alacakları zamlı maaş miktarını kolaylıkla öğrenebilirler.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin maaşları ise tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılacak.

SSK 4A emekli maaşlarının ödeme takvimi: