SGK'dan emeklilere özel adım: Özel indirimlerden yararlanabilecekler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik yeni hizmetlerin tanıtımı amacıyla "emekliler.gov.tr" adlı internet sitesini kullanıma açtı.

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımız için 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazırlandı. Emeklilerimize özel indirimler ve çeşitli fırsatlar için 'http://emekliler.gov.tr' adresini ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

ÖZEL İNDİRİMLERDEN FAYDALANACAKLAR

SGK, "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden dijital kimlik kartı oluşturma sürecini anlatan bir video paylaştı. Bu videoya göre, emekliler dijital kimlik kartlarını oluşturduktan sonra PDF formatında çıktı alabilecekler. Kart üzerindeki QR kod sayesinde, emekliler kendilerine özel indirimlerden yararlanma imkanına sahip olacaklar.

EMEKLİ DİJİTAL KİMLİK KARTI NASIL OLUŞTURULUR?

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı" oluşturma sürecine ilişkin bir video paylaşıldı. Dijital emekli kartı oluşturmak için şu adımları izleyebilirsiniz: