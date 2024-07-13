SGK'dan emeklilere özel adım: Özel indirimlerden yararlanabilecekler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SGK'dan emeklilere özel adım: Özel indirimlerden yararlanabilecekler

SGK, milyonlarca emekliye hizmet sunmak amacıyla yeni bir internet sitesi açtı. Bu site üzerinden emekliler, dijital kimlik kartı oluşturabilecekler. Kartın üzerindeki QR kod sayesinde, emekliler kendilerine özel indirimlerden yararlanma fırsatı bulacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik yeni hizmetlerin tanıtımı amacıyla "emekliler.gov.tr" adlı internet sitesini kullanıma açtı.

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımız için 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazırlandı. Emeklilerimize özel indirimler ve çeşitli fırsatlar için 'http://emekliler.gov.tr' adresini ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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ÖZEL İNDİRİMLERDEN FAYDALANACAKLAR

SGK, "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden dijital kimlik kartı oluşturma sürecini anlatan bir video paylaştı. Bu videoya göre, emekliler dijital kimlik kartlarını oluşturduktan sonra PDF formatında çıktı alabilecekler. Kart üzerindeki QR kod sayesinde, emekliler kendilerine özel indirimlerden yararlanma imkanına sahip olacaklar.

EMEKLİ DİJİTAL KİMLİK KARTI NASIL OLUŞTURULUR?

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı" oluşturma sürecine ilişkin bir video paylaşıldı. Dijital emekli kartı oluşturmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

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  • İlk olarak, emekli.gov.tr web sitesine giriş yapın.
  • E-Devlet logosuna tıklayarak sisteme giriş yapın.
  • Kişisel Verileri Koruma ve Aydınlatma metnini onaylayarak devam edin.
  • E-Devlet giriş sayfası açılacaktır. E-Devlet bilgilerinizi girerek dijital emekli kimlik kartınızı oluşturun.
  • Kartın ön ve arka yüzü ekranda görünecektir. 'Yazdır' butonuna tıklayarak PDF çıktısını alın.
  • Oluşturulan kimlik kartındaki QR kodu kullanarak size özel indirimlerden faydalanabilirsiniz.

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