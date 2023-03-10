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Trabzonspor'da sıcak para harekatı. 300 milyonluk borç için operasyon başladı

Bordo Mavililerin Olağanüstü Genel Kurul kararının ardından,Teknik Direktörleri Abdullah Avcı’nın istifası, mevcut Asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın başkan adaylığını açıklaması, istifa eden başkan Ahmet Ağoğlu’nun yeniden adaylığı için çalışmalar yapması, Trabzonspor Kulübü’nde hareketli saatlere neden oluyor.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:48
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Sıcak para harekatı için Trabzonspor düğmeye bastı

Trabzonspor'da sıcak para harekatı. 300 milyonluk borç için operasyon başladı
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Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Bu ay  sonunda bir seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılacak olmasından ötürü, kongre süreci sonrasında seçilecek yönetimin en büyük sınavı; ilk etapta 300 milyon lira, mayıs ayı sonuna kadar da, bir 300 milyon lira civarında daha sıcak parayı bulmak ve bu ödemeleri yapmak zorunda kalacak olması.
Yıllar sonra şampiyonluğa ulaşan, yaptığı kutlamalarla tüm dünyada ses getiren ve neredeyse bir çok futbolseverin tanıdığı bir kulüp haline gelen Trabzonspor’da işler, artık yapıcı ve kalıcı büyük projeler olmadan, olmayacak gibi görünüyor.
Trabzonspor'da mart ayı sonunda, yaklaşık 300 milyon TL'lik bir rakamın ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle kongre süreci sonrasında seçilecek olan yeni yönetimin en büyük pozitif harekatı, bu sıcak parayı bulmak ve ödemeleri yapabilmek. 
Geçmişe dönük oyuncu alacaklarının birikmesi, sezon başı transfer edilen bazı isimlerin geldikleri kulüplere bonservis taksitlerinin bir bölümünün ödemelerinin zamanı gelmesi ve prim alacaklarının bulunması nedeniyle bu miktarlar birikmiş durumda. 
Bu arada,  nisan ve mayıs ayında da yeni ödemeler olacak. Bordo mavili kulüpte seçilecek yeni yönetim, kısa vadede ciddi bir kaynak oluşturmak durumunda. Bu yüzden aday olan başkan adayı ve olabilecek bir diğer başkan aday  ya da  adayları, 600 milyon lira gibi yüksek miktardaki bu sıcak parayı ilk etapta temin etmek, dar boğazdan çıkmak ve zaman kazanmak zorunda gibi görünüyor.

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