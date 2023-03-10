Trabzonspor'da sıcak para harekatı. 300 milyonluk borç için operasyon başladı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Bu ay sonunda bir seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılacak olmasından ötürü, kongre süreci sonrasında seçilecek yönetimin en büyük sınavı; ilk etapta 300 milyon lira, mayıs ayı sonuna kadar da, bir 300 milyon lira civarında daha sıcak parayı bulmak ve bu ödemeleri yapmak zorunda kalacak olması.

Yıllar sonra şampiyonluğa ulaşan, yaptığı kutlamalarla tüm dünyada ses getiren ve neredeyse bir çok futbolseverin tanıdığı bir kulüp haline gelen Trabzonspor’da işler, artık yapıcı ve kalıcı büyük projeler olmadan, olmayacak gibi görünüyor.

Trabzonspor'da mart ayı sonunda, yaklaşık 300 milyon TL'lik bir rakamın ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle kongre süreci sonrasında seçilecek olan yeni yönetimin en büyük pozitif harekatı, bu sıcak parayı bulmak ve ödemeleri yapabilmek.

Geçmişe dönük oyuncu alacaklarının birikmesi, sezon başı transfer edilen bazı isimlerin geldikleri kulüplere bonservis taksitlerinin bir bölümünün ödemelerinin zamanı gelmesi ve prim alacaklarının bulunması nedeniyle bu miktarlar birikmiş durumda.

Bu arada, nisan ve mayıs ayında da yeni ödemeler olacak. Bordo mavili kulüpte seçilecek yeni yönetim, kısa vadede ciddi bir kaynak oluşturmak durumunda. Bu yüzden aday olan başkan adayı ve olabilecek bir diğer başkan aday ya da adayları, 600 milyon lira gibi yüksek miktardaki bu sıcak parayı ilk etapta temin etmek, dar boğazdan çıkmak ve zaman kazanmak zorunda gibi görünüyor.