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Trabzonspor ile anılan Sergen Yalçın'ın açıklaması akılları karıştırdı

Trabzonspor'da seçim heyecanı yaşanırken teknik direktör adayları da her geçen gün artıyor. İsmi geçen Sergen Yalçın ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 20:08
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Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor ile anılan Sergen Yalçın'ın açıklaması akılları karıştırdı
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Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da adı gündeme gelen Sergen Yalçın'ın açıklamaları kafaları karıştırdı.

Tecrübeli çalıştırıcı hakkında çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. TV 100'ün haberine göre "Hocam Trabzonspor ile isminiz geçiyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Henüz bir teklif almadım" dedi.

"Peki teklif gelirse Trabzonspor'a sıcak bakar mısınız" sorusu üzerine Yalçın, sözlerini tekrarlayarak "Henüz teklif almadım" dedi.

 

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