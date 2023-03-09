Trabzonspor ile anılan Sergen Yalçın'ın açıklaması akılları karıştırdı

Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da adı gündeme gelen Sergen Yalçın'ın açıklamaları kafaları karıştırdı.

Tecrübeli çalıştırıcı hakkında çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. TV 100'ün haberine göre "Hocam Trabzonspor ile isminiz geçiyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Henüz bir teklif almadım" dedi.

"Peki teklif gelirse Trabzonspor'a sıcak bakar mısınız" sorusu üzerine Yalçın, sözlerini tekrarlayarak "Henüz teklif almadım" dedi.