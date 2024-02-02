Şiddetli müshil tesiri göstererek kabızlığı gideriyor. Kaşıntıları kesiyor. İşte şifa saçan o ot

Ersoy Özdem
Şiddetli müshil tesiri göstererek kabızlığı gideriyor. Kaşıntıları kesiyor. İşte şifa saçan o ot
Şiddetli müshil tesiri göstererek kabızlığı gideren ve kaşıntıları kesen akdikeni bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Akdikeni, doğal beslenmeye önem veren insanların ilgisini çeken bir bitkidir. Sağlıklı yaşamak veya hastalıklara çözüm bulmak isteyenler, bu bitkinin faydalarından yararlanabilirler.

Akdikeni, cehrigiller ailesine ait, 3-5 metre uzunluğunda bir bitkidir. Meyveleri siyah renkli ve güçlü etkiye sahiptir. Tıpta, meyvelerinden elde edilen “Sirop de Nerprun” adlı şurup kullanılır. Evde ise, kök ve kabuklarından faydalanılır.

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Akdikeni, 20 adet meyvesi yenildiğinde, bağırsakları harekete geçirir ve kabızlığı önler. Ayrıca, ciltteki kaşıntılara da iyi gelir. Fakat, bu miktarı aşmamak gerekir. Yoksa, şiddetli karın ağrısı yapabilir.

AKDİKENİ NASIL TÜKETİLİR?

Meyve ve yaprakları kurutulup, 2 tatlı kaşığı 1 bardak sıcak suya atılır. 10-15 dakika demlenip süzülür. Bu çay, sabahları 1 bardak içilir.

Olgunlaşmış meyvelerden 10 tanesi, kahvaltıdan önce yenir.

Olgunlaşmış meyvelere şeker ve su eklenip kaynatılarak şurup yapılır. Bu şuruptan, kahvaltıdan önce 1 yemek kaşığı alınır.

Dikkat: Olgunlaşmamış meyveler zararlıdır.

Fazla tüketimi karın ağrısı, bulantı, kusma gibi yan etkilere neden olur.

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