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Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu

Türkiye’nin popüler bira markası Efes, iki çeşit birasında indirime gitti. Dün de JTI grubu, sigara fiyatlarına indirim yapmıştı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:07
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Sigaradan sonra biraya da indirimcik

Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
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Medyanın Elli Tonu’nda yer alan bilgiye göre, 50 cl Efes Pilsen Şişe bira 38,00 TL'den 37,00 TL'ye, 48,00 TL olan Xtra Efes Pilsen fiyatı ise 46,00 TL'ye indi.
Dün ise Japan Tobacco International (JTI) bazı sigara markalarında 1 TL'lik indirime gitti.



Buna göre indirimli sigaralar şöyle oldu:

JTI İNDİRİMLİ SİGARA FİYATLARI
- Winston Selender: 33 TL

- Winston Dark Blue&Deep Blue: 33 TL

- Winston: 34 TL

- Winston Slims: 35 TL

- Winston Xsence: 36 TL

- Camel Selender: 32 TL

- Camel Deep Blue: 32 TL

- Camel: 33 TL

- Monte Carlo: 32 TL

- LD: 32 TL
 

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Yeter
13.01.2023 17:12
İçkiye aşırı zam yapmak yasaklamakla aynı. Ben birisinin istediği gibi yaşamak zorunda değilim. Günahsa cezasını çekerim. İçkiyi yasaklayan zihniyet hesap veremeyeceği kendi günahlarına baksın.  
 
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