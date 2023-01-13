Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu

Medyanın Elli Tonu’nda yer alan bilgiye göre, 50 cl Efes Pilsen Şişe bira 38,00 TL'den 37,00 TL'ye, 48,00 TL olan Xtra Efes Pilsen fiyatı ise 46,00 TL'ye indi.

Dün ise Japan Tobacco International (JTI) bazı sigara markalarında 1 TL'lik indirime gitti.







Buna göre indirimli sigaralar şöyle oldu:



JTI İNDİRİMLİ SİGARA FİYATLARI

- Winston Selender: 33 TL



- Winston Dark Blue&Deep Blue: 33 TL



- Winston: 34 TL



- Winston Slims: 35 TL



- Winston Xsence: 36 TL



- Camel Selender: 32 TL



- Camel Deep Blue: 32 TL



- Camel: 33 TL



- Monte Carlo: 32 TL



- LD: 32 TL



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