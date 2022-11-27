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Silecek fiyatları yüzde 350'den fazla zamlandı

Silecek lastiğinin satışının arttığı son dönemlerde 1 yıllık süre zarfında fiyat farkı ise dikkat çekiyor. Geçen yıl 35 TL olan otomobil silecek lastiği fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 350 zamlanarak 160 TL’den satılıyor. 

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 11:18
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Silecek fiyatları yüzde 350'den fazla zamlandı

Silecek fiyatları yüzde 350'den fazla zamlandı
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Eskişehir’de, özellikle yağışlı havalarda sürücülerin sıkça kullandığı silecek lastiklerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. 

Eskişehir’de sonbahar aylarıyla birlikte artan yağışlar sonucunda araçlarda silecek kullanımı da arttı.

Özellikle yoğun yağışların etkili olduğu günlerde sürücüler için temiz ve sağlam silecekler kullanmak önem arz ediyor. Silecek kullanımı ile doğru orantılı olarak, sileceklerin lastik aparatlarının satışlarında da artış yaşanıyor. Silecek lastiğinin satışının arttığı son dönemlerde 1 yıllık süre zarfında fiyat farkı ise dikkat çekiyor. Geçen yıl 35 TL olan otomobil silecek lastiği fiyatları bu yıl 160 TL’den satılıyor. Yağışlı havalarda işlevi itibariyle hayati öneme sahip sileceklerdeki fiyat artışı sürücüleri şaşırtıyor. 

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