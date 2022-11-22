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Bu kez Danimarkalı yıldız FIFA'yı hedef aldı

Katar'daki Dünya Kupası futboldan çok yasaklarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 23:24
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Simon Kjaer: FIFA bizi zor durumda bırakıyor

Bu kez Danimarkalı yıldız FIFA'yı hedef aldı
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Danimarka'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Tunus ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından takım kaptanı Simon Kjaer açıklamalarda bulundu.
Simon Kjaer, LGBTIQA+'ya destek olarak takılan 'OneLove' pazubandını FIFA'nın sarı kart tehdidi sonrası takmamasının eleştirilmesi üzerine, "Bence bu kesinliklesaçma. Sarı kart görme riskini göze aldığınız bir noktaya nasıl geldiğinizi anlamıyorum. Sportif açıdan ödün veremezsiniz.

"BEN GÖZE ALAMAM"

Birileri 'Bu riski al' diyor. Katılmıyorum. Maçın ilk 5 dakikasında bir ikili mücadelede sarı kart görüp takımımı 10 kişi bırakırsam ne olacak? O zaman ne diyecekler! Bu riski ben göze alamam." dedi.
Danimarka'nın kaptanı, "Bana üst üste bu soruları soruyorsunuz. Sormanız gereken kurum FIFA! Bizi bir pazubant nedeniyle zor bir duruma düşürüyorlar. Sorun burada. Hepimiz aslında aynı fikirdeyiz." cevabını verdi.

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