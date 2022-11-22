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Suudi Arabistan Arjantin'i yenince Dünya Kupası robotuna kısa devre yaptırdı

El Cezire Medya Grubu tarafından Dünya Kupası'nda kullanılan Kashef isimli yapay zeka robot Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 yendiği maçta fena çuvalladı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:25
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Arjantin'i yenen Suudi Arabistan Katarlıların yapay zeka robotunu bozdu

Suudi Arabistan Arjantin'i yenince Dünya Kupası robotuna kısa devre yaptırdı
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Maç öncesi Arjantin'e yüzde 72 şans veren robot, Arabistan'ın kazanma şansını sadece yüzde 7 gösterdi. Beraberlik ihtimalinin ise yüzde 21 olarak işaretledi.


Yazılımcıların Arabistan'ın Arjantin'i yenmesinden sonra Kashef isimli robotun neredeyse kısa devre yapma tehlikesi geçirdiğini belirtti.


Dünya Kupası'ndan önce Kashef'e yarışan 32 takımın tüm performans geçmişi, istatistikleri, attığı/yediği golleri, FIFA sıralaması ve bütün futbolcuların özellikleriyle ilgili 100.000'den fazla veri yüklenmişti.

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