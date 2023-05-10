Sinan Akçıl'dan Defne Samyeli itirafı. Canlı yayında ağzından kaçırdı

Sinan Akçıl katıldığı canlı yayında sevgilileri için yaptırdığı dövmeleri anlattığı sırada ilginç bir Defne Samyeli itirafında bulundu

Sinan Akçıl'dan Defne Samyeli itirafı. Canlı yayında ağzından kaçırdı

Daha önce Hadise, Ebru Şallı, Otilia ile aşk yaşayan ve Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenip boşanan şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı canlı yayında yaptığı yaptığı ilişki itirafıyla dikkat çekti.

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"DEFNE SAMYELİ İLE 1-2 AY MUHABBETİMİZ OLDU"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında eski sevgilileriyle ilgili yaptırdığı dövmelerden bahseden Sinan Akçıl, adının bir dönem aşk dedikodusuna karıştığı Defne Samyeli'yle ilgili bir itirafta bulundu.

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Kendisinden 10 yaş büyük Samyeli ile bir dönem görüştüklerini itiraf eden şarkıcı, "1-2 ay muhabbetimiz oldu. Kestik bir anda" dedi.

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