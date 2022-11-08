Sinan Akçıl'dan kuryeciye jest. Sahneye pizza siparişi verip hayalini gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gsb Hep Yanında' projesi kapsamında 81 ilde üniversite öğrencileri ile buluşacak olan Sinan Akçıl, projenin ikinci konserinde Artvin'de sahneye çıktı. Çoruh Üniversitesi merkez yerleşkesinde yapılan konserde yaklaşık 20 bin Artvinli, Sinan Akçıl şarkıları ile eğlenceli vakit geçirdi. Konser öncesi öğrenci yurdunu ziyaret eden ve öğrenciler ile sohbet eden Sinan Akçıl basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YEŞİLİN DİYARINDA ÇOK MUTLUYUM"

Artvin'e ilk kez geldiğini belirten Akçıl "Doğasına hayran kaldım yeşilin diyarında olmaktan çok mutluyum çok heyecanlıyım ilk kez Artvin'de konser vericem 'GSB Hep Yanında' projesi çok güzel gidiyor daha çok şehrimize gitmek daha çok öğrencimiz ile buluşmak istiyorum bu sene hedefimiz 1 milyon izleyiciye ulaşmak bunun için tüm ekip canla başla çalışıyoruz" dedi.

SAHNEYE PİZZA SİPARİŞİ

Artvin Çoruh üniversite konseri öncesi sosyal medyadan gelen bir mesajı paylaşan Akçıl mesajda şöyle yazıyordu ' abi konserine gelmeyi çok istiyorum ama patronum izin vermiyor o saatte çalışıyorum sahneye pizza siparişi verirsen gelmiş ve seni de görmüş olurum' çok etkilendim ve arayıp sipariş verdik deneyelim bakalım gelecek mi diyerek sahneye çıktı 4. şarkıdan sonra siparişi getiren kuryeyi sahneye alan Akçıl kuryenin hayalini de gerçekleştirmiş oldu.