8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sinan Akçıl'dan kuryeciye jest. Sahneye pizza siparişi verip hayalini gerçekleştirdi

Sinan Akçıl'dan kuryeciye jest. Sahneye pizza siparişi verip hayalini gerçekleştirdi

Artvin'de binlerce genci şarkılarıyla eğlendiren Sinan Akçıl, konsere gelmek isteyen ancak o saatlerde mesaide olan kuryenin hayalini gerçekleştirdi. Kuryecinin isteğini yerine getirerek pizza siparişi veren Akçıl, bu davranışıyla kuryeyi mutlu etti.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:43
Takip Et

Sinan Akçıl sahnede pizza siparişi verdi! Kuryenin hayalini gerçekleştirdi

Sinan Akçıl'dan kuryeciye jest. Sahneye pizza siparişi verip hayalini gerçekleştirdi
+
Aa
-

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gsb Hep Yanında' projesi kapsamında 81 ilde üniversite öğrencileri ile buluşacak olan Sinan Akçıl, projenin ikinci konserinde Artvin'de sahneye çıktı. Çoruh Üniversitesi merkez yerleşkesinde yapılan konserde yaklaşık 20 bin Artvinli, Sinan Akçıl şarkıları ile eğlenceli vakit geçirdi. Konser öncesi öğrenci yurdunu ziyaret eden ve öğrenciler ile sohbet eden Sinan Akçıl basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YEŞİLİN DİYARINDA ÇOK MUTLUYUM"

Artvin'e ilk kez geldiğini belirten Akçıl "Doğasına hayran kaldım yeşilin diyarında olmaktan çok mutluyum çok heyecanlıyım ilk kez Artvin'de konser vericem 'GSB Hep Yanında' projesi çok güzel gidiyor daha çok şehrimize gitmek daha çok öğrencimiz ile buluşmak istiyorum bu sene hedefimiz 1 milyon izleyiciye ulaşmak bunun için tüm ekip canla başla çalışıyoruz" dedi.

SAHNEYE PİZZA SİPARİŞİ

Artvin Çoruh üniversite konseri öncesi sosyal medyadan gelen bir mesajı paylaşan Akçıl mesajda şöyle yazıyordu ' abi konserine gelmeyi çok istiyorum ama patronum izin vermiyor o saatte çalışıyorum sahneye pizza siparişi verirsen gelmiş ve seni de görmüş olurum' çok etkilendim ve arayıp sipariş verdik deneyelim bakalım gelecek mi diyerek sahneye çıktı 4. şarkıdan sonra siparişi getiren kuryeyi sahneye alan Akçıl kuryenin hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
2
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.