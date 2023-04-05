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Sinan Ateş cinayetinde kayıp tutanak nerede? Ankara Başsavcısı ‘tutanak dosyada yok’ dedi

Ankara Başsavcısı Ahmet Akça’nın Sinan Ateş cinayeti şüphelisinin MHP’li Olcay Kılavuz’un evinde yakalanmasına ilişkin polis tutanağının kaybolmadığını ancak savcılık dosyasında da olmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:13
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Sinan Ateş cinayetinde Ankara Başsavcısı ‘tutanak dosyada yok’ dedi

Sinan Ateş cinayetinde kayıp tutanak nerede? Ankara Başsavcısı ‘tutanak dosyada yok’ dedi
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DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta arkadaşı Selman Bozkurt’la Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ateş’in cinayet soruşturmasında tutanak krizi yaşanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, öldürülen Sinan Ateş suikastı soruşturmasını yürüten üç savcıdan biri olan Ayhan Ay'ın dosyadan alındığı haberlerini yalanladı.

KAYI TUTANAK NEREDE?

Ancak Başsavcı Akça, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin polis tutanağının kaybolmadığını ifade ederken, tutanağın savcılık dosyasında olmadığını doğruladı. Başsavcı, tutanağın nerede olduğunu ise açıklamadı.

t24.com'da Asuman Aranca imzalı habere göre, Ateş soruşturmasına bakan ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş'ı ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan Savcı Ayhan Ay'ın dosyadaki yetkileri kaldırıldı. Soruşturma, dosyaya sonradan görevlendirilen Ankara Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Durdu Özer tarafından yürütülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ankara Medya İletişim" adlı grubuna şu açıklamayı yaparak haberi yalanladı:

"Anılan haberin 'yalan haber' niteliğinde olduğu, adı geçen savcımızın halinazırda soruşturmada görevinin devam ettiği, kaldı ki haber içeriğinde geçen '…ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan…' ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı, haber yapılırken doğru bilgi verilmesinin gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olması zorunluluğuna maalesef uyulmadığı, anılan soruşturmanın bir Başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur."

“O İDDİLAR DOĞRU DEĞİL”

Sorunun ardından Whatsapp grubunda Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ile gazeteciler arasında şu diyaloglar yaşandı:

Gazeteci: Sayın Başsavcı bilgilendirme için çok teşekkürler. Tolgahan Demirbaş'ın ilk gözaltı tutanağının kaybolduğuna ilişkin de haberler ve iddialar yer almıştı. Buna ilişkin bir bilgilendirme yapmanız da mümkün mü?

Ahmet Akça: O iddialar da doğru değil.

Gazeteci: Dosyada Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinden alındığına ilişkin tutanak var diyebilir miyiz başsavcım?

Ahmet Akça: Diyemezsiniz.

Böylece Başsavcı Akça, DW Türkçe'nin "savcılık dosyasında böyle bir tutanağın olmadığı" şeklindeki 22 Mart'ta yaptığı haberi doğrulamış oldu. Tutağın kaybolmadığını söyleyen başsavcı Ahmet Akça, bu belgenin savcılık dosyasında olmadığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirtaş, suikasttan bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Ankara Bağlıcar'daki evinde gözaltına alınmak istenmişti. Gelen polislere direnen Olcay Kılavuz'un "siz gidin, sahibiniz gelsin" diyerek gözaltı işlemine karşı çıktığı öne sürülmüştü. Ancak polislerin ısrarı sonucunda gözaltına alınan Demirbaş, Ankara Emniyeti'ne götürülmüş ve iddiaya göre yukarıdan gelen baskı sonucunda serbest bırakılmıştı.

Bu gözaltı işleminin ardından Cinayet Büro polisleri, yaşananları tutanak altına almıştı. Ancak soruşturmanın önemli delilleri arasında olan tutanağın akıbetiyle ilgili sır perdesi aralanamadı.

Tolgahan Demirbaş, cinayetin ardından tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alarak İstanbul'a kaçırmakla suçlanıyor. Aynı suçlama kapsamında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel de tutuklu bulunuyor. Soruşturmada halen 21 kişi tutuklu. Ancak cinayetin azmettiricileri aradan üç ayı aşkın zaman geçmesine karşın halen bulanamadı.

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