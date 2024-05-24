Sinan Ateş cinayetinde kullanılan iki araç cinayetten sonra Ülkü Ocakları’nın önünde çekilen fotoğrafta görüldü

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürüldüğü suikasti gerçekleştiren tetikçinin olay sonrası Audi marka bir makam aracı ile kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Aracın Ülkü Ocakları'nın eski yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.

Aracın Ülkü Ocakları'nın mevcut başkanı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından da kullanıldığı tespit edildi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, olayla ilgili olarak aracın koruma tahsisine dair bilgilerin bulunduğunu ve aracın kullanımıyla ilgili detayların incelenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Ancak, bu ifade iddianameye dâhil edilmemişti.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisinin kaçırıldığı aracın Ülkü Ocakları binasının önündeki görüntüsü sosyal medyada ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüde görüntüde 06 AT 5021 plakalı Audi marka araç görülüyor

Öte yandan makam aracının yanında ise tetikçinin Bolu'ya bırakıldığı zaman oraya giden avukat Serdar Öktem’în kullandığı Passat marka araç da yer aldı.

Gazeteci Alican Uludağ, fotoğrafın Sinan Ateş cinayetinden 5,5 ay sonra çekildiğini belirterek, “Peki, savcılık halen cinayetin azmettirilerine işlem yaptı mı? Hayır” dedi.

Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sinan Ateş cinayetinde kullanılan iki araç ilk kez Ülkü Ocakları Genel Merkezi önünde yan yana görüntülendi.

En soldaki, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kullandığı ve cinayetin ardından tetikçinin, Yıldırım'ın özel kalemi ve yardımcısı Emre Yüksel ile Tolgahan Demirbaş tarafından kaçırıldığı 06AT5021 plakalı araç.

Onun yanındaki 06 DB7018 plakalı PASSAD marka araç ise tetikçinin Bolu'ya bırakıldığı zaman koşa koşa gece yarısı buraya gelen MHP'li avukat Serdar Öktem'in kullandığı araç.

Fotoğraf ise cinayetten 5,5 ay sonra 13 Mayıs 2023'te çekilmiş. Peki, savcılık halen cinayetin azmettirilerine işlem yaptı mı? Hayır.”