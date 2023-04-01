Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş’ten videolu adalet çağrısı: Adam satmak yok

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, kardeşi için adalet çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından Sinan Ateş'in fotoğrafının da olduğu bir video paylaşan abla Selma Ateş, cinayetin aydınlatılmasını talep etti.

Abla Selma Ateş'in “#AdamSatmakYok” ve “#SinanAteşCinayetiAydınlatılsın” etiketleriyle paylaştığı videoda birkaç kişinin sokaklara "Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın" pankartı astıkları görülüyor.