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Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş’ten videolu adalet çağrısı: Adam satmak yok

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kardeşi için adalet çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 00:51
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Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş’ten videolu adalet çağrısı

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş’ten videolu adalet çağrısı: Adam satmak yok
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Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, kardeşi için adalet çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından Sinan Ateş'in fotoğrafının da olduğu bir video paylaşan abla Selma Ateş, cinayetin aydınlatılmasını talep etti.

Abla Selma Ateş'in “#AdamSatmakYok” ve “#SinanAteşCinayetiAydınlatılsın” etiketleriyle paylaştığı videoda birkaç kişinin sokaklara "Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın" pankartı astıkları görülüyor.

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