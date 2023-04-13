Sinan Ateş’in ablasından ateş püsküren mesaj 

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de Ankara’da sokak ortasında öldürülmesinin üzerinden 103 gün geçti.

103 gün geçmesine rağmen Sinan Ateş cinayeti hala aydınlatılmadı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ardından ablası Selma Ateş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Selma Ateş, "Şerefli bir ölüm, onursuzca bir yaşamdan daha önemlidir. Arkamızda dik duramayan dava arkadaşlarımız utansın." diye konuştu.

"ARKAMIZDA DİK DURAMAYAN DAVA ARKADAŞLARIMIZ UTANSIN"

Selma Ateş'in paylaşımı şöyle:

"Biz şerefli bir hayat için ölüme bile gülerek gittik.

Şerefli bir ölüm, onursuzca bir yaşamdan daha önemlidir

Arkamızda dik duramayan dava arkadaşlarımız utansın.

Utanma duyguları varsa, aynı sofraya oturduklarımız utansın.

Ölsem bile ölmeyeceğim varın siz anlayın."

NE OLMUŞTU?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.

Demirbaş’ın o evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanak ortadan 'kaybolunca' tutanak, savcılığın soruşturma dosyasına girmedi. Bu nedenle savcılık Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapamadı. Ardından 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tekrar aday listesine girdi. Ancak Kılavuz’un Mersin’de seçilme ihtimali olmayan dördüncü sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti.