Sinan Ateş cinayetinde Olcay Kılavuz'un adı tutanaktan çıkarıldı. Kayıp tutanak yeniden düzenlendi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastında tetikçiyi kaçırdığı ileri sürülen tutuklu şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasının polis tutanağıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Demirbaş'ın MHP'li Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin tutanağın yerine yeni düzenlenmiş bir tutanak savcılık dosyasına girdi. Bu yeni tutanakta ise Demirbaş'ın Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı bilgisi değil, sokakta yürürken yakalandığı iddiası yer aldı. Gözler şimdi gerçeğe aykırı tutanak tuttuğu iddia edilen polisler hakkında savcılığın işlem yapıp yapmayacağına çevrildi.

OLCAY KILAVUZ'UN EVİNDE GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ankara'nın en korunaklı yerlerinden olan Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022 tarihinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten üç savcının iddianamenin yazımına başladığı öğrenildi. Seçim öncesinde iddianamenin tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte gözler, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alınmasıyla ilgili polis tutanağı tartışmasına çevrildi.

Soruşturma kapsamında iki kez gözaltına alınarak serbest bırakılan ancak üçüncü kez gözaltına alındığında tutuklanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirtaş'ın cinayetten bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Ankara Bağlıca'daki evinde olduğu tespit edilmişti. Polislere kapıyı açan Olcay Kılavuz, iddiaya göre polislere direnerek "siz gidin, sahibiniz gelsin" demişti.

Ancak Cinayet Büro polisleri, Olcay Kılavuz'u dinlemeyip Demirbaş'ı gözaltına alarak Ankara Emniyeti'ne götürmüştü. Savcılık ise Demirbaş'ın dosyasının boş olmasını gerekçe göstererek serbest bırakma kararı vermişti. Ancak iddiaya göre bu kararda savcılığa ve Emniyet'e gelen baskının etkili olduğu öne sürülmüştü.

POLİSLER ÖNCE OLCAY KILAVUZ'LU BİR TUTANAK HAZIRLADI

Bu gözaltı işlemi sırasında Cinayet Büro polisleri, Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığına ilişkin olayları anlatan bir tutanak hazırladı ve imzaladı. Ancak bu tutanağın nerede olduğuna ilişkin tartışmalar yaşanıyordu.

SAVCI "TUTANAK DOSYADA DİYEMEZSİNİZ" DEMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubunda bu tutanağın kaybolduğu haberlerine ilişkin soru üzerine "Tutanağın kaybolduğu iddiası doğru değil" demişti. Başsavcı Akça da başka bir gazetecinin "O tutanak dosyada diyebilir miyiz?" sorması üzerine "Diyemezsiniz" yanıtını vermişti.

Bu nedenle gözler, MHP'li Olcay Kılavuz'un adının yer aldığı tutanağın nerede olduğu sorusuna çevrilmişti.

SAVCILIK DOSYASINA KILAVUZ'UN İSMİ OLMADAN GİRMİŞ

DW Türkçe'nin Emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Demirbaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin bir tutanak savcılık dosyasına girdi. Ancak savcılık dosyasına giren tutanak, Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin olmadı.

Savcılık dosyasındaki tutanağın, Tolgahan Demirbaş'ın Ankara'nın Bağlıca Mahallesi'nde bir sokakta gözaltına alındığına dair olduğu öğrenildi. Yani Emniyet, savcılığa içerisinde Olcay Kılavuz'un adının ve evinin bilgisinin yer aldığı tutanağı değil, Demirbaş'ın bu mahallede yakalandığına dair bir tutanak dosyaya gönderdi. Bu tutanağın ise Demirbaş'ın ilk gözaltına alınarak savcılığa çıkarıldığı zaman beraberinde adliyeye getirildiği bildirildi.

Bu durum da Tolgahan Demirbaş konusundaki tutanağın Emniyet'te değiştirildiği şüphesini doğurdu. Demirbaş'ın Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin tutanağın nerede olduğu ise bilinmiyor.

POLİSLERİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ BEKLENİYOR

Ancak DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, savcılık basında Olcay Kılavuz ile ilgili çıkan haberlerin üzerine iddianameyi yazdıktan sonra gitmeyi planlıyor. Buna ilişkin Tolgahan Demirbaş'ı gözaltına alan polislerin tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Aynı zamanda Olcay Kılavuz olayında farklı tutanak hazırlayarak savcılığa getiren polislerin de aynı zamanda şüpheli olabileceği, bunun resmi belgede sahtecilik veya delil karartma suçunu oluşturabileceğine işaret ediliyor.

Tanık olarak dinlenecek polislerin gerçek tutanağı sunması veya Olcay Kılavuz olayını doğrulaması halinde ise Kılavuz hakkında şüpheliyi saklamak suçundan işlem yapılabileceği belirtiliyor. Ancak tüm bu sürecin davanın iddianamesinin hazırlanmasından sonra gündeme alınabileceği, bunun için de özellikle seçimlerin sona ermesinin beklendiği konuşuluyor.

Eski Ülkü Ocakları yöneticisi olan ve Olcay Kılavuz'a yakın bir isim olan Tolgahan Demirbaş, cinayet günü tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden alarak İstanbul'a kaçırmakla suçlanıyor.

Cinayet suçundan tutuklanan Demirbaş'ın buluşma yerinin konumunu tutuklu bir diğer isim olan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'e attığı iddia ediliyor. Savcılık, Demirbaş'ın el konulan telefonu üzerinde de detaylı inceleme yaptırıyor.

ŞU ANA KADAR 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili şu ana kadar 21 şüpheli tutuklu bulunuyor. Bunlar arasında tetikçinin yanı sıra cinayeti organize etmekle suçlanan ve Hasan Ferit Gedik cinayetinden de kesinleşmiş cezası bulunan "Dodo" lakaplı Doğukan Çep, tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekât polisleri Murat Can Çolak, Aşkın Mert Gelenbey, MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ve MHP'li avukat Serdar Öktem yer alıyor. Ancak Özyağcı cinayeti neden işlediği, talimatı kimden aldığına ilişkin bugüne savcılığa ve polise hiçbir bilgi vermedi.