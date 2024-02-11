Sinan Engin açıkladı. Galatasaray'da Erden Timur görevi bırakıyor. Nedeni herkesi şaşırttı

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Sinan Engin açıkladı. Galatasaray'da Erden Timur görevi bırakıyor. Nedeni herkesi şaşırttı
Sinan Engin Galatasaray'da 1.5 sezondur Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili görevini üstlenen Erden Timur'un sezon sonunda ayrılacağını söyledi

Galatasaray’ın Başakşehir karşısında 2-0 kazandığı maçın ardından konuşan Sinan Engin bomba bir iddiada bulundu.

SEZON SONUNDA BIRAKACAK

Erden Timur’un sezon sonunda istifa edeceğini söyleyen Sinan Engin, "Erden Timur, sezon sonunda bırakıyor Aldığım duyum bu Sezon sonunda bırakmayı düşünüyor Bırakacağını duydum" ifadelerini kullandı

"SAMİMİYETSİZ BİR ORTAM"

Erden Timur’un aynı Abdülkerim Albayrak gibi olduğunu ifade eden, "Galatasaray'da çok önemli işler yaptı Galatasaray taraftarının da bir numaralı sevgilisi Dursun Bey'le mi arası bozuk bilmiyorum Türk futbolunda çok samimiyetsiz bir ortam olduğunu düşünüyor Galatasaray taraftarının bir numarası İkinci bir Abdülkerim Albayrak gibi" dedi

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