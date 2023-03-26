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Sinan Oğan resmen Cumhurbaşkanı adayı oldu

YSK verilerine göre 100 bin imzayı tamamlayan Sinan Oğan, ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 16:29
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Sinan Oğan 100 bin imza topladı

Sinan Oğan resmen Cumhurbaşkanı adayı oldu
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ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.

Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Sinan Oğan resmi Twitter hesabından açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Türk milletinin aziz evlatları, Bütün zorluklara rağmen 120.000 imza hedefine ulaşacağız inşallah. Bu adaletsiz düzende sakın ola 100.000’e ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler, yok kenarı ıslanmış diyecekler yok bilmem ne diyecekler… O sebeple 120 bin sayısına ulaşana kadar devam edeceğiz.

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