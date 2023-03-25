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İmza sürecinde 4. gün sona erdi. Kim kaç imza topladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının dördüncü gün aldığı imza sayısını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 20:43
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İmza sürecinde 4. gün sona erdi. Kim kaç imza topladı

İmza sürecinde 4. gün sona erdi. Kim kaç imza topladı
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İmza süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de sona erecek. Adaylık için o saate kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor.

 

YSK, inceleme sonucu, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın cumhurbaşkanlığı için başvurularını kabul etmişti.

İnce bugün saat 17:00’de yeterli imza sayısına ulaştı.

YSK’nın verilerine göre imzalardaki son durum şu:

Muharrem İnce: 104 bin 357


Sinan Oğan: 63 bin 027


Doğu Perinçek: 20 bin 400


Yakup Türkal: 2462


Erkan Trükten: 1604


Tevfik Ahmet Özal: 1025


İrfan Uzun: 698


Halil Murat Ünver: 369


Hilmi Özden: 333


Davut Turan: 106

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