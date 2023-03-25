İmza sürecinde 4. gün sona erdi. Kim kaç imza topladı

İmza süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de sona erecek. Adaylık için o saate kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor.
YSK, inceleme sonucu, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın cumhurbaşkanlığı için başvurularını kabul etmişti.
İnce bugün saat 17:00’de yeterli imza sayısına ulaştı.
YSK’nın verilerine göre imzalardaki son durum şu:
Muharrem İnce: 104 bin 357
Sinan Oğan: 63 bin 027
Doğu Perinçek: 20 bin 400
Yakup Türkal: 2462
Erkan Trükten: 1604
Tevfik Ahmet Özal: 1025
İrfan Uzun: 698
Halil Murat Ünver: 369
Hilmi Özden: 333
Davut Turan: 106
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