İmza sürecinde 4. gün sona erdi. Kim kaç imza topladı

İmza süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de sona erecek. Adaylık için o saate kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor.

YSK, inceleme sonucu, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın cumhurbaşkanlığı için başvurularını kabul etmişti.

İnce bugün saat 17:00’de yeterli imza sayısına ulaştı.

YSK’nın verilerine göre imzalardaki son durum şu:

Muharrem İnce: 104 bin 357



Sinan Oğan: 63 bin 027



Doğu Perinçek: 20 bin 400



Yakup Türkal: 2462



Erkan Trükten: 1604



Tevfik Ahmet Özal: 1025



İrfan Uzun: 698



Halil Murat Ünver: 369



Hilmi Özden: 333



Davut Turan: 106