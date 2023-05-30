Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!

Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım ilk tura göre yüzde 5 düştü!

Seçime katılımın en düşük olduğu il Ağrı olurken onu Sinan Oğan’ın memleketi Iğdır takip etti!

Oğan ilk turda aldığı 2 milyon 796 bin 613 oyun kendisine verildiğini sandı ki çıktı bir de aday destekleme açıklaması yaptı!

Takip edenler bilir Sinan Oğan’ın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Aliyev’in yönlendirmesiyle Ruslar ile görüştüğü kulis bilgisini yazmıştım.

Oğan tarafından buna herhangi bir yalanlama gelmedi!

Kendisini aday gösteren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ’a dahi haber vermeden saraya gitti.

Ne görüşüldü ne konuşulduysa Erdoğan’a destek kararı aldı!

Yenilenen seçimlerde ilk tura göre 2 milyon 545 bin 824 vatandaş daha sandığa gitmedi!

Toplam 10 milyon 858 bin 175 kişinin katılmadığı 2.tur sonuçlarına göre Erdoğan oylarını 1 milyon 747 bin 894, Kılıçdaroğlu ise 1 milyon 630 bin 198 arttırdı!

Bu tabloya göre Sinan Oğan’ın seçmenlerini yönlendiremediği aşikar!

Zaten Oğan’ın kendi bir siyasi tabanı da yok, ona giden oylar küskünlerin oylarıydı!

Sonuçlar da gösteriyor ki öyle bir gücü yoktu!

Ancak Oğan ne yaptı ne etti, yeni dönemde Erdoğan’ın yanında yer alarak kendisine bir koltuk kaptı!

Bu koltuğun kurulacak olan Afet Bakanlığı olduğu söyleniyor!

Bildiğim kadarıyla kendisi işletme mezunu!

Yüksel lisansını yine mali hukuk ve bankacılık alanında yaptı!

Kendisinin çalışma alanı ekonomi!

Afet ile afet yönetimiyle ne ilgisi alakası var kendisinin onu bilemedim açıkçası!

Merak ediyorum kendisi bir tane bile afet yönetimi, afet iletişimi ile ilgili kitap okumuş mu?

Afet yönetim şemasından haberi var mı?

Afetlerde risk azaltma çalışmalarıyla ilgili bilgisi var mı?

Kriz yönetiminde proaktif ve reaktif yaklaşımlardan haberi var mı?

Gerçi bir tane bile güvenlik makalesi okumamış İçişleri Bakanı’nın olduğu memlekette bu da normal karşılanır!

Ülkede kimse likayat ile bir yere gelmiyor orası açık!

AFAD’ta ne kadar afet uzmanı çalışıyor ki diyeceksiniz ama,

Bilim alanında bu kadar başarılı çalışmalara imza atan bir isim de bunu yaparsa!

Ne diyelim koltuğu 5 yıllığına hayırlı uğurlu olsun!

AKP artığı Babacan ve Davutoğlu, yüzde 0,30 oyu ile 3 vekillik kapan Gültekin Uysal’la beraber bu seçimden en karlı çıkan isimlerden olmayı başardı Oğan!