Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?

AKP’nin 21 yıllık iktidarında ülkeyi sürüklediği noktadan şikayetçi olan, CHP’nin Atatürkçü çizgiden uzaklaşan politikalarından rahatsız olan kesim üçüncü bir yol arayışına girdi.

Bir kısım Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’ne destek vermeyi tercih ederken özellikle MHP’nin iktidara yanlayan tavrını eleştiren ülkücüler de Ümit Özdağ’ın kurduğu Zafer Partisi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi sonrası üçüncü yol arayanlar Zafer Partisi’nin ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’a destek verdi.

Oğan seçimlerde 2 milyon 831 bin 208 vatandaşın oyunu alarak yüzde 5.17’lik bir oran yakaladı.

Hiçbir adayın yüzde 50+1’e ulaşamayışı sonrası ise seçim ikinci tura kaldı.

İşte film de tam bu noktada başladı!

Kılıçdaroğlu, eline aldığı kağıttan okuya okuya milliyetçilik yaparak Oğan’a oy verenlerin oylarına talip oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, CNN International’a yaptığı açıklamada, “Oğan’ın taleplerine boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Yani Erdoğan en başından beri Oğan’ın kendisine destek vereceğinden adı gibi emindi!

Peki Erdoğan’ın bu kendinden emin tavrı nereden geliyordu?

Erdoğan’ın bu tavrının arkasında Aliyev etkisi olduğu dün gündeme getirildi.

Aldığı oyları kendisinin aldığına inanan Oğan ise bu iddiaları muhatabım, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’dur” sözleriyle reddetti.

Reddetti reddetmesine ama öyle iddialar konuşuluyor ki “Bu pilav daha çok su kaldırır”!

Oğan’ın özel ilgi alanı Rusya ve özellikle Azerbaycan!

Yüksek Lisans Tezi, "Azerbaycan'da Ekonomik ve Mali Sektörün Yapısal Analizi" başlığını taşıyor!

Oğan 1992-2000 yılları arasında TİKA Azerbaycan Temsilcisi görevindeydi.

Azerbaycan’a her anlamda hakim olduğu gibi ilişkileri de üst düzeyde!

Ekonomik olarak iş birlikleri dün dile getirildi!

Bunların dışında Aliyev ile ilişkilerinin de oldukça iyi olduğu ifade ediliyor!

Erdoğan’a destek açıklaması yaparak ona oy verdiğini sanan, seçmeni yönlendirebileceğine inanan Oğan’ı onu ittifak adayı yapanlardan habersiz bir şekilde Erdoğan ile görüştüren güç de Aliyev!

Hatta Sinan Oğan’ı Ankara’dan alıp Sabiha Gökçen Havalimanı’na gönderen isminde Aliyev olduğu kapalı kapılar ardında kulaktan kulağa fısıldanıyor.

Dün gazeteci Fatih Ergin, Oğan’ın Erdoğan’a destek kararında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir grupla görüşmesinin etkili olduğunu belirtmişti.

Bana gelen Oğan’ı Sabiha Gökçen’e götüren uçağın Aliyev tarafından gönderildiği bilgisiyle Ergin’e gelen bu bilgi değerlendirildiğinde, Oğan’ın görüştüğü grubun Ruslardan oluştuğunu söylemek pek de yanlış olmayacak!

Yani Oğan’ın arkasında Aliyev dolayısıyla Putin var!

Peki Erdoğan’dan hiçbir koşulda vazgeçmeyen Putin’in Türkiye üzerindeki planı ne?

ABD çizgisinden uzaklaştırdığı Türkiye üzerinde hakimiyet kurup bölgede daha söz sahibi olmak istediği aşikar!

Peki bunu hangi yolla yapacak?

Türkiye’yi Afganistanlaştırarak mı? İranlaştırarak mı?