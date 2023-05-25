Ben Sinan Oğan’ın en büyük destekçilerinden biriydim diyen genç pişmanlığını sert sözlerle duyurdu

Sinan Oğan destekçisi vatandaş, “kendisi için çok oy topladım, ailemi ikna ettim ama bizi sattı. ‘Domuz bağı’ dedi. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na” diyerek Oğan’a tepkisini gösterdi.

Ben Sinan Oğan’ın en büyük destekçilerinden biriydim diyen genç pişmanlığını sert sözlerle duyurdu

Editör: Bengü Zorlu

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak seçime giren, ilk turdan sonra ikinci tur için AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini açıklayan Sinan Oğan’a tepkiler sürüyor.

Oğan, özellikle ilk turda kendisini destekleyen seçmenin büyük bölümünde hayal kırıklığı yaratarak eleştiri toplamıştı.

Yapılan bir sokak röportajında ise Sinan Oğan’a oy verdiği için pişman olan genç vatandaş şunları söyledi;

“Ben Sinan Oğan’ın en büyük destekçilerinden biriydim. Aileme ve arkadaşlarıma onun propagandasını yaparak onun için çok oy topladım. Çok büyük bir yanılgı içerisine düşmüşüm. Şu andan itibaren gözümüzde bitmiştir. Bir Muharrem İnce kadar olamadı. İnce gibi tarafını seçmeseydi biz ona daha çok saygı duyardık ve emin olsun ki onu bir sonraki cumhurbaşkanı yapardık. Ona ne vadedildi bilmiyorum ama Türk insanını ve özellikle Türkçüleri satmıştır. “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık ve kimse benim karşıma Türklükle gelmesin” diyen bir iktidarın yanında durmak hiçbir kalıba sığmaz. Türk milliyetçilerinden uzak dursun ve bir daha bizim duygularımızı sömürmesin.”

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