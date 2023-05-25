Cumhur İttifakı'na iltica eden Sinan Oğan kendisine kızanlara trip attı. Hüzünlü bir müzikle paylaşım yaptı

Editör: Ayşe Memiş

14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oyu ikinci tur için tartışma konusu olmuştu.

Sinan Oğan ise ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Oğan’a kararı sonrası sosyal medyada tepkiler ardı adına gelmişti. Oğan’ın daha önce iktidar ve AKP’le ilgili yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Hatta, pek çok siyasi isim ve sosyal medya kullanıcısı Oğan'a 2014 yılında Meclis'te AKP'liler tarafından darbedildiği ve geçmişte AKP hakkında söylediği çok sert sözler hatırlattı.

HÜZÜNLÜ BİR MÜZİKLE PAYLAŞIM YAPTI

Oğan bu eleştirilerin ardından Instagram’dan hüzünlü müzikle paylaşımda bulundu.

Kendi fotoğrafıyla birlikte paylaşım yapan Oğan’ın hikayesinde şu ifadeler yer aldı:

“Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece.”

AKP İLE İLGİLİ ŞU PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI:

Oğan 13 Mart'ta katıldığı bir programda HÜDA PAR ile ilgili ifadelerinin yer aldığı videoda."Hiçbir Türk milliyetçisi HÜDA PAR'la yan yana durmaz" ifadesini kullanmıştı.

Oğan'ın 2014 yılında kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Türkiye'de makul şüpheli olarak, hırsız dendiğinde 'hırsız = Kaçak Saray = AKP= Erdoğan = Bakanlar' akla geliyor" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Sinan Oğan 2012 yılında yaptığı bir paylaşımda “Soru: AKP'li olup da "Ben Türk Milliyetçisiyim" deme cesaretini gösterebilen kimse var mı? Hep söylerim cesur olun.” ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Oğan 2015 yılında attığı tweette de Saray hakkında "Kaçak Saray’da bin küsür oda var. Oldu olacak Türbeyi getirip bu odalardan birisine koysalardı." demişti.