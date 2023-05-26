Sinan Oğan Suriyeliler dönmeden "Suriyeliler dönmeye başladı" dedi. TRT'de AKP'liler gibi konuştu

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminden önce TRT önünde yaptığı eylemde "Kanalları Erdoğan'ın babasının malı gibi tepe tepe kullanıyorsunuz" diyen Sinan Oğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından TRT'de canlı yayına çıkabildi.

Oğan, TRT Haber'deki yayında iktidarın sığınmacı politikasını "Orada bir PKKistan kurma hayali var. Hatta bizim Hatay’ı da tehdit ediyor. Türkiye’nin askeri operasyonları bu planı yerle bir etmiştir. Sığınmacıların dönüşüyle de bu proje sonsuza dek çöpe atılacaktır. Türkiye bir taraftan operasyon yapıyor. Diğer taraftan da sürdürdüğü imar çalışmalarıyla da onların güvenle dönmelerini sağlıyor. Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine dönmeye başladı." ifadeleriyle övdü.

İlk turda Erdoğan için çalıştığına ilişkin iddiaları hatırlatan Oğan, Erdoğan’a ilkeler bazında destek sunduğunu savunarak, "Hani pazarlıkçıydık" sorusunu yöneltti.

Sinan Oğan, ilk tur seçimlerden önce "Ülkemizi Suriyeli işgalinden kurtaralım" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine döndüklerine dair hiçbir gelişme olmamasına rağmen Sinan Oğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladıklarını iddia etti.