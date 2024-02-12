Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan itirafı. 'İktidardan bir şeyler almıştır herhalde'

Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan itirafı. 'İktidardan bir şeyler almıştır herhalde'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayları olup ikinci turda AKP’yi destekleyen Sinan Oğan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aday olarak gösterdikleri ancak ikinci turda Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ALMIŞTIR HERHALDE"

Özdağ, katıldığı bir Youtube kanalında kendisine sorulan “Sinan Oğan ne aldı da iktidarı destekledi?” sorusuna “Almıştır herhalde” ifadelerini kullandı.

Özdağ, Sinan Oğan’ın kararının kendisini bağladığını söyleyerek, “Bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bunu da politikalarımızla fazlasıyla belli ettik” ifadelerini kullandı.

ozdag44.jpg

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ilk tura ATA İttifakı içerisinde giren Zafer Partisi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde yapılan görüşmelerden sonra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurmuştu.

İlgili Haberler
Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'a: Çıksın açık açık söylesin
Emre Ulaş'tan gülme garantili Ümit Özdağ ve Sinan Oğan karikatürü
Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan’a büyük gönderme: Makam, mevki, ihale tartışması yapmıyoruz
Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın kararı Zafer Partisi’ni temsil etmemektedir
Son Haberler
Şişli D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı Gündem
Şişli D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı
Çöpçü olarak işe girdiği belediyenin başkanlığına aday oldu. 'Yanlış iş yapa yapa bize doğruyu öğrettiler' Gündem
Çöpçü olarak işe girdiği belediyenin başkanlığına aday oldu. 'Yanlış iş yapa yapa bize doğruyu öğrettiler'
Otobüsten indikten sonra tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Olay anı kamerada Gündem
Otobüsten indikten sonra tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Olay anı kamerada
Rusya Baykar'ın Ukrayna'daki fabrikasını tehdit etti. 'Bizim için meşru hedef' Gündem
Rusya Baykar'ın Ukrayna'daki fabrikasını tehdit etti. 'Bizim için meşru hedef'
Çorum’da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı Gündem
Çorum’da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Kütahya’ya şehit ateşi düştü Gündem
Kütahya’ya şehit ateşi düştü