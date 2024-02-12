Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan itirafı. 'İktidardan bir şeyler almıştır herhalde'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aday olarak gösterdikleri ancak ikinci turda Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ALMIŞTIR HERHALDE"

Özdağ, katıldığı bir Youtube kanalında kendisine sorulan “Sinan Oğan ne aldı da iktidarı destekledi?” sorusuna “Almıştır herhalde” ifadelerini kullandı.

Özdağ, Sinan Oğan’ın kararının kendisini bağladığını söyleyerek, “Bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bunu da politikalarımızla fazlasıyla belli ettik” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ilk tura ATA İttifakı içerisinde giren Zafer Partisi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde yapılan görüşmelerden sonra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurmuştu.