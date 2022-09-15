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Reuters duyurdu: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla Şam’da görüştü

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan dört farklı kaynak, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın son birkaç hafta içinde Şam'da Suriyeli mevkidaşı ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 23:39
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Reuters duyurdu: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla Şam’da görüştü

Reuters duyurdu: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla Şam’da görüştü
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, son birkaç hafta içinde Şam'ın istihbarat lideri Ali Mamluk ile Suriye'nin başkenti Şam’da çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Reuters'ta yer alan habere göre; iki Türk yetkili ve Şam bağlantılı bölgesel bir kaynak tarafından, görüşmenin Rusya aracılığıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Üst düzey bir Türk yetkilinin aktardığına göre; görüşmeler sırasında MİT Başkanı Fidan ve Suriye İstihbarat lideri Mamluk, iki ülkenin dışişleri bakanlarının nasıl bir araya gelebileceğini değerlendirdi. Türk yetkili, "Rusya, Suriye ve Türkiye'nin sorunlarını aşmasını ve hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin herkesin çıkarına olan bazı anlaşmalara varmasını istiyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya odaklanmak için Suriye'deki bazı askeri kaynaklarını kademeli olarak çektiğini ve Türkiye'den Suriye'de "siyasi bir çözümü hızlandırmak" için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkileri normalleştirmesini istediği aktarıldı.

Şam bağlantılı bölgesel kaynak ise, Rusya'nın; Ukrayna'yı işgalinde kendi pozisyonunu sabitlemek amacıyla Suriye'yi müzakerelere girmeye teşvik ettiğini ve Fidan'ın ağustos ayı sonunda Şam'a yaptığı iki günlük ziyaret de dahil olmak üzere, yapılan toplantıların daha yüksek düzeyde oturumlar için zemin hazırlamayı amaçladığını söyledi.

Fransa merkezli istihbarat sitesi Intelligence Online da, önceki günlerde Fidan ile Mamluk'un bir görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

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Adalet
16.09.2022 00:11
Hani yılanın başı derler ya  
 
Selam
15.09.2022 23:58
Reuters e selam dışardan al haberi  
 
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