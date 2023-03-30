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Sinop’ta iki ayrı apartmanda baca yangını

Sinop’ta bulunan iki ayrı apartmanın bacasında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alırken, yaralanan olmadı. 

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 09:03
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Sinop’ta 2 ayrı evde baca yangını

Sinop’ta iki ayrı apartmanda baca yangını
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İHA'nın haberine göre, Sinop’ta iki ayrı ikamette baca yangını meydana geldi. İki olayda da bacaların, şiddetli rüzgarın ters yönde esmesiyle tutuştuğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İncedayı Mahallesi ve Hakimiyet Caddesi üzerinde bulunan iki ayrı apartmanda baca yangını meydana geldi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangınları kısa sürede kontrol altına alırken, yaşanan olaylarda kimse yara almadı.

Saatteki hızı 30 kilometrenin üzerine çıkan rüzgarın ters esmesinden kaynaklı bacaların ufak çaplı tutuştuğu belirtildi.

 

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